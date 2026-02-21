«فيفا» يوقّع اتفاقية لبناء ملاعب وأكاديميات في غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» ومجلس السلام، مساء أول من أمس، عن توقيع اتفاق شراكة استراتيجية، تهدف إلى تأمين مصادر الاستثمار حول العالم لتسخير كرة القدم في دعم مسار التعافي والاستقرار والتنمية طويلة المدى في المناطق المتضررة من النزاعات، وفي مقدمتها غزة.

ووقّع الاتفاق رئيس «فيفا» جياني إنفانتينو، وعضو المجلس التنفيذي للجنة السلام في غزة ياكير غاباي، والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، والمفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة الدكتور علي شعث، بهدف وضع إطار لبناء منظومة كروية متكاملة على المدى البعيد، وتوفير بنية تحتية بمعايير عالمية، وإطلاق برامج مجتمعية مهيكلة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في غزة. ويتضمن المخطط إنشاء 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة «فيفا أرينا» بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وخمسة ملاعب بالحجم الكامل، وأكاديمية حديثة ضمن شبكة أكاديميات «فيفا»، وملعب وطني جديد بسعة 20 ألف مقعد.

ويتوزع التنفيذ على أربع مراحل، تشمل الإنعاش الاجتماعي خلال ثلاثة إلى ستة أشهر عبر إنشاء الملاعب المصغرة وتفعيل برنامج «فيفا» للمدارس، ثم إنشاء خمسة ملاعب بالحجم الكامل خلال 12 شهراً، تليها إقامة أكاديمية «فيفا» ومركز تميز خلال 18 إلى 36 شهراً، وبناء الملعب الوطني في الفترة ذاتها. وسيتم تنفيذ المراحل وفق الرصد المستمر لظروف السلامة والأمن، على أن يبدأ تفعيل المرحلة الأولى فور سماح الظروف بذلك.