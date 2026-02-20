بنفيكا يحقق مع مشجعين بعد "حركة القرود" العنصرية ضد فينيسيوس

فتح بنفيكا البرتغالي تحقيقا يستهدف اثنين من مشجعيه ظهَرا في مقطع فيديو متداول على شبكات التواصل الاجتماعي وهما يقومان بحركات تُقلّد القرد، موجَّهة نحو الجناح البرازيلي لريال مدريد الإسباني فينيسيوس جونيور، خلال مباراة الفريقين الثلاثاء في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وقال ناطق باسم بنفيكا، مؤكدا ما نشرته الصحافة البرتغالية اليوم الجمعة بشأن فتح النادي تحقيقا بحقهما "إذا كانا منخرطَين في النادي، قد تنتهي الإجراءات بطردهما".

وفي مقطع الفيديو المتداول، خصوصا عبر حساب لاعب إنجلترا الدولي السابق ريو فرديناند على منصة "إكس"، يظهر مشجعان يرتديان القميص الأحمر لبنفيكا وهما يحرّكان ذراعيهما بطريقة تُحاكي حركة القردة.

وشهدت المباراة التي فاز بها ريال مدريد بهدف رائع سجّله فينيسيوس (1-0)، اتهامات بالعنصرية وجّهها اللاعب البرازيلي إلى اللاعب الارجنتيني لبنفيكا جانلوكا بريستياني، البالغ 20 عاما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي (ويفا) في اليوم التالي فتح تحقيق بشأن اتهامات بـ"سلوك تمييزي" من جانب بريستياني، المتهم من قبل فينيسيوس جونيور بأنه نعته بـ"قرد".

ونفى بريستياني هذه الاتهامات عبر حسابه على "إنستغرام"، فيما دافع عنه بنفيكا، مؤكداً في بيان أن لاعبه "ضحية" لـ"حملة تشويه".

وأعلن ريال مدريد الخميس أنه قدّم إلى الاتحاد الأوروبي "جميع الأدلة المتاحة" بشأن الحوادث التي أدت إلى توقّف المباراة لنحو عشر دقائق.