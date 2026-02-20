المغرب يصدر أحكاماً بحبس 18 مشجعًا سنغاليًا في أحداث نهائي إفريقيا

أصدر القضاء المغربي أحكاماً بالسجن لفترات تراوح بين ثلاثة أشهر وعام كامل بحق 18 مشجعاً سنغالياً موقوفين على خلفية أعمال شغب شهدها نهائي كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي بحسب وكالة "فرانس برس".

وحوكم المتهمون بتهمة "الشغب" وهي تشمل أعمال عنف لا سيما ضد قوات الأمن وإتلاف معدات رياضية واقتحام أرض الملعب وإلقاء المقذوفات.

وجرت أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا بعد احتساب ركلة جزاء لمنتخب المغرب في اللحظات الأخيرة وهو ما تسبب بخروج مشجعين عن النص وكذلك خروج لاعبي السنغال من أرض الملعب احتجاجاً على القرار قبل عودتهم مجدداً وفوزهم بهدف دون رد في الوقت الإضافي.