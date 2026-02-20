كريستيانو رونالدو يستثمر ملايين الدولارات في الذكاء الاصطناعي

اتخذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، خطوة استثمارية جديدة ضمن سلسلة مشروعاته، بعيدا عن مشواره داخل المستطيل الأخضر.

وبحسب صحيفة "أبولا" البرتغالية فإن رونالدو ضخ نحو 6.4 مليون يورو للاستحواذ على حصة تبلغ 10% من شركة "برو تو كول".

وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تطوير منصة تقنية متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات من أجل تقديم برامج حياة صحية وتغذية ولياقة بدنية مخصصة لكل مستخدم.

وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكس الإعلان سريعًا على أسواق المال، إذ قفزت أسهم الشركة بنسبة 15% قبل الافتتاح.

ومن المنتظر أن تبدأ الشركة توسيع نطاق المنصة عالميًا مطلع عام 2026، لتشمل أسواق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، بعد نجاح مرحلة الإطلاق التجريبي في أمريكا الشمالية.

وكان النجم البرتغالي قد رفع رصيده التهديفي إلى الهدف رقم 962 في مسيرته الاحترافية، بعدما قاد فريقه للفوز على الفتح بنتيجة 2-0 في الدوري السعودي للمحترفين.