تغيير مرتقب في كأس العالم للأندية 2029

شهدت الساعات الماضية تطورات مفاجئة فيما يخص النظام المعتمد لبطولة كأس العالم للأندية في نسختها المقبلة 2029.

ووفقا لصحيفة "غارديان" البريطانية فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" مستعد لدعم اقتراح فيفا بتوسيع بطولة كأس العالم للأندية لتشمل 48 فريقا في النسخة القادمة عام 2029.

ويرغب الاتحاد الدولي لكرة القدم في زيادة عدد الأندية في النسخة المقبلة في مؤشر على تحسن العلاقات بين ألكسندر تشيفرين رئيس يويفا، وجياني إنفانتينو رئيس "فيفا" وبهذا سيرتفع عدد الفرق المشاركة من 32 إلى 48 فريقا وهو عدد كبير للغاية.

وعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم خطط توسيع كأس العالم للأندية خوفا من أن تهدد البطولة مكانة دوري أبطال أوروبا لكن الآن "يويفا" مستعدة لدعم "الفيفا" مقابل التزام بعدم إقامة البطولة كل عامين بل كل أربعة أعوام.

ومنذ نسخة 2025 أبدى الاتحاد الدولي لكرة القدم استعداده لتوسيع البطولة لتشمل 32 فريقا وذلك لضمان مشاركة الأندية الأوروبية الكبرى بعد فشل فرق مثل برشلونة وليفربول ومانشستر يونايتد في التأهل للنسخة السابقة.