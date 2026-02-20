"FIFA" ومجلس السلام يعلنان برنامجاً متكاملاً لإعادة بناء المنظومة الكروية في غزة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم"FIFA" ومجلس السلام "BoP" ، مساء أمس، عن توقيع اتفاق شراكة إستراتيجية تهدف إلى تأمين مصادر الاستثمار حول العالم لتسخير كرة القدم في دعم مسار التعافي والاستقرار والتنمية طويلة المدى في المناطق المتضررة من النزاعات، وفي مقدمتها غزة.

ووقّع الاتفاق جياني إنفانتينو رئيس "FIFA"، وياكير غاباي عضو المجلس التنفيذي للجنة السلام في غزة، ونيكولاي ملادينوف الممثل السامي لغزة، والدكتور علي شعث المفوض العام للجنة الوطنية لإدارة غزة، بهدف وضع إطار لبناء منظومة كروية متكاملة على المدى البعيد، وتوفير بنية تحتية بمعايير عالمية، وإطلاق برامج مجتمعية مهيكلة، وخلق فرص اقتصادية مستدامة في غزة.

وأكد جياني إنفانتينو، في بيانه على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم، عقب مراسم التوقيع التي تم تنظيمها في مقر معهد دونالد جيه ترامب للسلام في الولايات المتحدة، أن الاتفاق سيعزز التمويل في كرة القدم لدعم عملية التعافي في أكثر مناطق النزاع احتياجاً، مشيراً إلى أن FIFA يسعى لإتاحة اللعبة لأكبر عدد ممكن من الناس والاستفادة من الفرص التي توفرها، لما لكرة القدم من دور في التقريب بين الشعوب ودعم التعليم والمساواة والسلام.

وتهدف المرحلة الأولى من التعاون إلى تنفيذ برنامج شامل لإنعاش غزة يجمع بين إعادة البناء المادي والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي.

ويتضمن المخطط إنشاء 50 ملعباً مصغراً ضمن مبادرة "FIFA Arena" بالقرب من المدارس والمناطق السكنية، وخمسة ملاعب بالحجم الكامل، وأكاديمية حديثة ضمن شبكة أكاديميات "FIFA"، وملعب وطني جديد بسعة 20 ألف مقعد.

ويتوزع التنفيذ على أربع مراحل تشمل الإنعاش الاجتماعي خلال 3 إلى 6 أشهر عبر إنشاء الملاعب المصغرة وتفعيل برنامج "FIFA" للمدارس، ثم إنشاء خمسة ملاعب بالحجم الكامل خلال 12 شهراً، تليها إقامة أكاديمية "FIFA" ومركز تميز خلال 18 إلى 36 شهراً، وبناء الملعب الوطني في الفترة ذاتها.

وسيتم تنفيذ المراحل وفق الرصد المستمر لظروف السلامة والأمن، على أن يبدأ تفعيل المرحلة الأولى فور سماح الظروف بذلك.

وتندرج مبادرة "FIFA - Arena" ضمن التزام "FIFA" بإنشاء ما لا يقل عن ألف ملعب مصغر بحلول عام 2030، حيث انضم إلى البرنامج 59 اتحاداً وطنياً عضواً منذ نوفمبر 2025.