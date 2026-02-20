مفاجآت في أبطال أوروبا.. سقوط مدوٍّ لإنتر وتعادل مخيّب لأتلتيكو

تعرّض إنتر الإيطالي، وصيف البطل الموسم الماضي، لخسارة مدوية أمام مضيفه بودو غليمت النرويجي 1-3، فيما عاد أتلتيكو مدريد الإسباني من بلجيكا بتعادل مخيّب أمام كلوب بروج 3-3 في مباراة متقلبة، واكتسح نيوكاسل يونايتد الإنجليزي مضيفه قره باغ الأذربيجاني 6-1، في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وعلى ملعب «اسبميرا» في بودو النرويجية، تقدم بودو غليمت باكراً عبر سوندري برونستاد فيت (20)، وأدرك بيو إيسبوزيتو التعادل لإنتر (30)، ليردّ أصحاب الأرض بهدفين في غضون أربع دقائق في الشوط الثاني، سجلهما ينس بيتر هاوغه (61) والدنماركي كاسبر هو (64).

وهي الخسارة الأولى لرجال المدرب الروماني كريستيان كيفو، بعد سلسلة من ستة انتصارات توالياً في مختلف المسابقات.

من جهته، تقدّم أتلتيكو سريعاً في الشوط الأول بهدفي الأرجنتيني خوليان ألفاريس (8 من ركلة جزاء) والنيجيري أديمولا لوكمان قبل صافرة النهاية (45+4). ليقلّص مواطن الأخير رافايل أونييديكي الفارق مع بداية الشوط الثاني (51)، ويسجل الإيطالي-الألماني نيكولو تريسولدي هدف التعادل (60)، إلّا أن الإكوادوري أوردونييس غالط التوقعات بهدف النيران الصديقة قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي، لينقذ اليوناني كريستوس تزوليس فريقه كلوب بروج من خسارة محتمة.

غوردون يفرض نفسه

فرض الجناح أنتوني غوردون نفسه نجماً لمباراة فريقه نيوكاسل بتسجيله رباعية «سوبر هاتريك» في الفوز الكبير على مضيفه قره باغ الأذربيجاني، واضعاً الـ«ماغبايز» على مشارف ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل غوردون رباعيته في الدقائق 3 و33 ثم 32 و45+1 من ركلتي جزاء، قبل أن يترك مكانه للمهاجم الدنماركي وليام أوسولا في الدقيقة 68. ورفع غوردون ابن الـ24 عاماً رصيده إلى 14 هدفاً في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 10 أهداف في المسابقة القارية الأم، متجاوزاً بذلك الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم السابق آلان شيرر كأفضل هداف لنيوكاسل في موسم واحد في دوري الأبطال.