مرسيليا يُعيّن قائده السابق السنغالي بييه مدرباً

أعلن مرسيليا ‌المنافس ​في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، تعيين قائده السابق السنغالي حبيب بييه مدرباً للفريق، بعد نحو أسبوع من إقالته من تدريب استاد رين، بسبب سلسلة من النتائج السيئة، ‌وخلافات مزعومة مع عدد من اللاعبين. ولعب بييه (48 عاماً) ‌مع مرسيليا بين عامي ‌2003 و2007، في مسيرة تضمنت ‌أيضاً تجارب ‌مع نيوكاسل يونايتد، وأستون فيلا. وستكون ​أول مباراة ‌للمدرب ​ضد بريست اليوم الجمعة في الدوري الفرنسي، حيث يحتل الفريق المركز الرابع ​متأخراً بفارق 12 نقطة عن لانس المتصدر.

وانفصل مرسيليا بالتراضي عن مدربه السابق، روبرتو دي تسيربي، قبل أسبوع، بعد الخسارة 5-0 من باريس سان جيرمان، والخروج من دوري أبطال أوروبا.