الكشف عن موعد مباراة مصر والبرازيل استعداداً لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم على حسابه في "إكس" عن موعد مباراته الودية مع المنتخب المصري استعداداً لنهائيات كأس العالم 2026.

وستواجه البرازيل بقيادة المدرب المخضرم الإيطالي كارلو أنشيلوتي منتخب مصر بقيادة المدرب المصري حسام حسن في السادس من يونيو المقبل.

وقال الاتحاد البرازيلي عل حسابه اليوم الخميس: "يعرف المنتخب البرازيلي الآن منافسه الأخير قبل كأس العالم 2026. سيواجه السيليساو منتخب مصر في ملعب هنتنغتون بانك فيلد بكليفلاند، قبل أسبوع واحد فقط من ظهوره الأول في المونديال".

ويشمل برنامج تحضيرات البرازيل قبل انطلاق مونديال 2026، مباراتين قبل لقاء مصر، الأولى مع منتخب فرنسا في 26 مارس المقبل بمدينة بوسطن، والثاني ضد كرواتيا في 31 من الشهر ذاته في أورلاندو.

وتلعب البرازيل، نهائيات كأس العالم في المجموعة الثانية إلى جانب المغرب، وهايتي، واسكتلندا، فيما تلعب مصر في المجموعة السابعة التي تضم بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.