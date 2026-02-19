كلب يقتحم سباق التزلج بدورة الألعاب الأولمبية الشتوية (فيديو)

  • دبي - الإمارات اليوم
في مشهد غير مألوف، اقتحم كلب سباق التتابع السريع للسيدات في التزلج الريفي ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية "ميلانو كورتينا 2026" في إيطاليا.

وأظهر مقطع فيديو كلباً يقتحم أرض السباق ويركض بجانب المتسابقات وهن يقتربن من خط النهاية، دون أن يتسبب في تعطيل المنافسة.

 

والمفارقة أن الكلب حظي بتشجيع كبير من الجماهير، وخطف الأضواء حتى من المتسابقات، وظهر في الألعاب الشتوية كأنه بطل حقيقي.

واتضح لاحقاً بأن الكلب هرب من صاحبه الذي كان يحضر إحدى فعاليات دورة الألعاب الشتوية قبل أن يجده في ساحة السباق الرسمية.

 

 

