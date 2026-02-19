ليفربول يشترط 55 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل محمد صلاح

ذكرت وسائل إعلام إنجليزية أن نادي ليفربول مستعد لقبول 55 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل نجمه المصري محمد صلاح الذي ينتهي عقده في صيف 2027.

وقالت إن صلاح منفتح على فكرة الابتعاد، خاصة مع الاهتمام الواضح من أندية دوري المحترفين السعودي.

وتصاعدت التكهنات حول مستقبل النجم المصري محمد صلاح في نادي ليفربول الإنجليزي، وسط أنباء عن احتمال رحيله عن النادي نهاية الموسم الحالي، علماً أن عقد اللاعب مع أبطال النسخة الأخيرة من الدوري الإنجليزي ينتهي عام 2027.

وأفاد موقع فوتبول إنسايدر أن ليفربول ربما يكون قد وافق بالفعل على صفقة مع محمد صلاح من شأنها أن تجعله يغادر النادي في الصيف بعد موسم مضطرب لم يقدم فيه اللاعب مستواه المعتاد في أنفيلد.

وبين الموقع أن عدة أندية في دوري المحترفين السعودي أبدت رغبتها في ضم محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رغم رفض عروض مماثلة العام الماضي لتجديد عقده مع ليفربول الذي يمتد حتى عام 2027.