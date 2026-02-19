بيان رسمي من ريال مدريد لتوضيح تطورات أزمة الإساءة لفينيسيوس

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم، تطوراً جديداً بشأن أزمة تعرض لاعبه البرازيلي فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية في مباراة بنفيكا البرتغالي بدوري أبطال أوروبا.

وأكد ريال مدريد في بيان رسمي أنه قدم اليوم الخميس إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم جميع الأدلة المتاحة بشأن الأحداث التي وقعت يوم الثلاثاء الماضي خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا البرتغالي.

وأشار النادي الإسباني على تعاونه بنشاط مع التحقيق الذي فتحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن وقائع العنصرية غير المقبولة التي حدثت خلال تلك المباراة.

وأعرب ريال مدريد عن امتنانه للدعم والمحبة بالإجماع التي تلقاها فينيسيوس جونيور من المنتمين إلى منظومة كرة القدم العالمية.

وأتم البيان: "سيواصل ريال مدريد العمل، بالتعاون مع جميع المؤسسات، للقضاء على العنصرية والعنف والكراهية في الرياضة وفي المجتمع".

وكان ريال مدريد قد فاز على بنفيكا بهدف نظيف سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 50 من عمر مباراة ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

واشتكى فينيسيوس جونيور من إساءات عنصرية تعرض لها من جانب الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني لاعب بنفيكا.

وأوقف الحكم فرانسوا ليتكسييه المباراة على الفور بعد شكوى فينيسيوس بينما أعلن الاتحاد الأوروبي فتح باب التحقيق في أحداث هذه المباراة.