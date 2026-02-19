"مفتعل المشاكل" بريستياني.. ماضٍ من الشغب وفينيسيوس ليس الأول (فيديو)

لم تكن واقعة لاعب بنفيكا البرتغالي، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني، خلال مواجهة ريال مدريد في ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، حين وجه عبارات عنصرية إلى النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور وتسبب في إيقاف المباراة لدقائق، سوى مشهداً متجدداً من سلسلة إثارة جدل وبث أجواء الفوضى في المباريات من قبل اللاعب الأرجنتيني.

This is a video from 2022 Montaigu tournament final between Argentina U17 and Brazil U17.



Gianluca Prestianni started beating and punching the Brazilian player after he lost the final. He was barely 16. What a thug.pic.twitter.com/zNsrlshnSY — LBW (@losblancoswrld) February 18, 2026

وعادت صحيفة "ماركا" الإسبانية بالزمن نحو أربع سنوات لتذكير الجماهير بأن بريستياني كان الطرف الرئيس في أحداث شغب داخل الملعب خلال مباراة منتخبي الأرجنتين والبرازيل تحت 17 عامًا في بطولة "مونتايجو" الفرنسية عام 2022، إذ بسببه، تحول الملعب وقتها إلى ساحة معركة وتبادل اللكمات، فور إعلان الحكم فوز "راقصي السامبا" 2-1.

​يذكر أن مباراة ريال مدريد ومضيفه بنفيكا انتهت بفوز النادي الملكي 1-0 على ملعب «النور»، بانتظار مواجهة الإياب الأربعاء المقبل في "سانتياغو برنابيو" لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.