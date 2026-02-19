نزيف أرسنال يحبط أرتيتا.. وغوارديولا يتربص

كشف مدرب أرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا عن شعوره بالإحباط بعد تعادل فريقه للمباراة الثانية على التوالي في الدوري الإنجليزي، وهذه المرة أمام وولفرهامبتون متذيل جدول الترتيب بنتيجة 2-2، أمس الأربعاء.

وكان أرسنال في طريقه لحصد ثلاث نقاط ثمينة بعدما تقدم بهدفين دون رد، قبل أن ينتفض وولفرهامبتون ويخطف هدفين متأخرين، أحدهما في اللحظات الأخيرة، ليحرم "المدفعجية" من فوز كان في المتناول، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة الـ31 للدوري الإنجليزي.

ورغم التعثر، يواصل آرسنال صدارة الترتيب برصيد 58 نقطة، متقدما بفارق خمس نقاط عن مطارده مانشستر سيتي بقيادة المخضرم الإسباني بيب غوارديولا، والذي لا تزال لديه مباراة مؤجلة.

في المقابل، رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 10 نقاط، لكنه لا يزال يتذيل الترتيب وقريب من الهبوط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى.