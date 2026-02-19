لامين جمال يحتفي برمضان مرتدياً الزي المغربي

نشر نجم برشلونة الشاب لامين جمال صورة عبر حسابه في "إنستغرام" ظهر خلالها مرتدياً زياً مغربياً وذلك احتفاء بقدوم شهر رمضان.

وذكرت صحيفة "ديبورتيفو" الكاتالونية بأن "برشلونة وضع برنامجا خاصا لمتابعة الحالة البدنية لجمال خلال فترة الصيام، لضمان الحفاظ على جاهزيته الفنية والبدنية في ظل ضغط المباريات".

يذكر أن لامين جمال شارك مع برشلونة في 32 مباراة بمختلف المسابقات هذا الموسم، سجل فيها 15 هدفا وصنع 13.