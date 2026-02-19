نجم الأردن يزن العرب يختار ناديه

أعلن نادي سول الكوري الجنوبي عن تجديد عقد المدافع الدولي الأردني يزن العرب، ليبقى اللاعب في صفوف الفريق موسماً آخر واضعاً حداً لكل التكهنات حول انتقاله للعب في أوروبا الموسم المقبل.

وقال يزن العرب في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي سول: "تأخر عملية التجديد جاءت لأسباب شخصية، لكن ولائي للنادي وحبي له وجماهيره لم يتغيرا".

وأضاف: "لن يكون شعار سول على صدري فقط، بل في قلبي أيضا. أنا ممتن لثقة الإدارة، وسأبذل كل ما لدي لرد هذا الدعم داخل الملعب".

ويعد يزن العرب أحد أفضل المدافعين في آسيا ويسعى إلى تحقيق إنجاز جديد مع نادي سول لاسيما أن الفريق تأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا "النخبة" حيث يواجه نادي فيسال كوبي الياباني مطلع الشهر المقبل.