فينيسيوس: العنصريون هم قبل كل شيء جبناء

شن البرازيلي فينيسيوس جونيور حملة على «الجبناء» بعد اتهامه لاعب بنفيكا، جانلوكا بريستياني، بتوجيه إساءة عنصرية إليه خلال فوز ريال مدريد الإسباني على مضيفه البرتغالي 1-0، في ذهاب ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، أول من أمس، في لشبونة.

وتوقفت المباراة أكثر من 10 دقائق بسبب تطبيق بروتوكول مكافحة العنصرية، بعدما شكا فينيسيوس للحكم الفرنسي فرنسوا لوتيكسييه من الإهانة المزعومة، عقب مواجهة بينه وبين بريستياني.

جاء ذلك بعد لحظات فقط من تسجيل اللاعب البالغ 25 عاماً هدفاً رائعاً حسم المواجهة.

وكتب فينيسيوس عبر «إنستغرام»، في إشارة إلى قيام بريستياني بإخفاء فمه بقميصه خلال المشادة بينهما: «العنصريون هم قبل كل شيء جبناء. يحتاجون إلى تغطية أفواههم بقمصانهم ليُظهروا مدى ضعفهم».

وأضاف: «لكنهم يتمتعون، إلى جانب ذلك، بحماية آخرين من المفترض نظرياً أنهم ملزمون بتوجيه العقاب»، في إشارة إلى عدم اتخاذ أي إجراء ملموس ضد لاعب الوسط الأرجنتيني.

وتابع: «لا شيء مما حصل اليوم يجب أن يُتسامح معه في حياتي أو حياة عائلتي. لا أحب التحدّث في مثل هذه المواقف، خصوصاً بعد فوز كبير يفترض أن تتصدر عناوينه أخبار ريال مدريد، لكن الأمر ضروري».

وكان فينيسيوس قد أثار غضب جماهير بنفيكا وبعض لاعبيه بعد الهدف الذي سجله في الدقيقة 50، واحتفل به أمام المدرجات المحلية.

وبعد خلافه مع بريستياني، ركض فينيسيوس نحو لوتيكسييه وأخبره، بعدما نال بطاقة صفراء بسبب احتفاله، بأن اللاعب الأرجنتيني نعته بـ«مونو» (القرد بالإسبانية).

بدوره، كتب بريستياني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أود أن أوضح أنني لم أوجّه في أي لحظة إهانات عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، الذي أساء، للأسف، فهم ما يعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصرياً قط، وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد».

وأعاد بنفيكا نشر تصريحه، معلقاً: «معاً إلى جانبك».

وأكد مدرب بنفيكا، جوزيه مورينيو، أن بريستياني نفى توجيه أي إساءة عنصرية، وانتقد فينيسيوس بسبب استفزازه لاعبي بنفيكا وجماهيره باحتفاله.

وقال مورينيو: «عندما تسجل هدفاً كهذا، عليك أن تحتفل بطريقة محترمة».

وأضاف: «هناك خطأ ما، لأنه في كل ملعب يلعب فيه فينيسيوس، يحدث شيء دائماً».