كارفاخال يحقق انتصاره الـ 300 مع ريال مدريد

وصل النجم الإسباني المخضرم داني كارفاخال لانتصاره الـ300 مع فريقه ريال مدريد الإسباني، وذلك عقب فوز الفريق الملكي 1 - صفر على مضيفه بنفيكا البرتغالي، أول من أمس، في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وكشف الموقع الإلكتروني الرسمي للريال، عقب اللقاء، أن كارفخال، القائد، الذي يعد اللاعب الأكثر مشاركة في المباريات (440 مباراة)، يمتلك سجلاً حافلاً بـ27 لقباً. وأشار إلى أن كارفاخال يشارك الآن في موسمه الثالث عشر مع الفريق الأول، موضحاً أن انتصاراته الـ300 تتوزع بين: الدوري الإسباني (201)، دوري أبطال أوروبا (65)، كأس الملك (15)، كأس العالم للأندية (8)، السوبر الإسباني (6) والسوبر الأوروبي (5).