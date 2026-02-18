مع غموض موقف صلاح.. ليفربول ينقض على نجم نيوكاسل

لا يزال مستقبل الدولي المصري محمد صلاح مع نادي ليفربول يثير جدلًا واسعًا، ملقيًا بظلاله على سوق الانتقالات مع تزايد التقارير حول المرشحين لخلافته في حال رحيله الصيف المقبل.

ورغم أن صلاح كان مدَّد عقده في أبريل 2025 ليبقى مع "الريدز" حتى صيف 2027، فإن التكهنات لا تزال تشير إلى إمكانية انتقاله للدوري السعودي للمحترفين في الميركاتو الصيفي المقبل، خاصة في ظل حالة الغموض التي تكتنف موقفه النهائي.

وفي إطار بحثها عن بدائل محتملة، وضعت إدارة ليفربول عدة أسماء على طاولتها، خاصة بعد ضياع صفقة الغاني أنطوان سيمينيو، الذي انتقل رسميًّا إلى صفوف مانشستر سيتي في يناير الماضي (2026).

وذكرت تقارير إعلامية أن ليفربول عاد للاهتمام بنجم نيوكاسل يونايتد، الدولي الإنجليزي أنتوني جوردون، الذي كان هدفًا للنادي في فترات سابقة.

ويعرف ليفربول الجناح الإنجليزي جيدًا؛ إذ سبق لـ"جوردون" أن قضى فترة قصيرة في أكاديمية النادي عام 2012، قبل أن يغادر وينضم لاحقًا إلى الجار والغريم التقليدي إيفرتون.

ويتألق جوردون (24 عامًا) بقميص "الماكبايس" منذ انضمامه إليهم في 2023؛ حيث شارك في أكثر من 130 مباراة، سجل خلالها 31 هدفًا وصنع 21 تمريرة حاسمة.

وعلى الصعيد الدولي، برز النجم الإنجليزي بشكل لافت خلال تتويج منتخب إنجلترا (تحت 21 سنة) بلقب أمم أوروبا 2023، وحصده جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما خاض 12 مباراة مع المنتخب الأول مسجلًا هدفًا واحدًا.