إنفانتينو يستكمل إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية

استكمل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، إجراءات حصوله على الجنسية اللبنانية، خلال الزيارة التي يقوم بها حالياً مع عائلته إلى بيروت.

وعقد إنفانتينو، أمس، لقاءات عدة، استهلها في وزارة الداخلية اللبنانية، حيث حصل على جواز السفر اللبناني، وقال لموقع الاتحاد اللبناني في مقطع مصور: «أنا فخور وسعيد لوجودي في بيروت وفي وزارة الداخلية، للحصول أخيراً على جواز سفري اللبناني.. أحب لبنان».

ويحمل إنفانتينو (55 عاماً) الجنسيتين السويسرية والإيطالية، وهو متزوج من اللبنانية لينا الأشقر، الموظفة السابقة في الاتحاد اللبناني لكرة القدم، ولهما أربع بنات.