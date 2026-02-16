أرقام صلاح خارج الملعب تربك حسابات ليفربول

قدم محمد صلاح عرضاً لافتاً بقميص ليفربول، بعدما قاد فريقه لانتصار عريض بثلاثية نظيفة على برايتون آند هوف ألبيون، السبت، ضمن منافسات الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي. وسجل النجم المصري هدفاً من ركلة جزاء، إضافة إلى تمريرة حاسمة، في واحدة من أبرز مبارياته خلال موسم لم يلبِ حتى الآن طموحات جماهير "الريدز".

ورغم حالة الهدوء الظاهري خارج المستطيل الأخضر، تتواصل التكهنات بشأن مستقبل صلاح، الذي يدخل العام الأخير من عقده مع النادي الإنجليزي، وسط تساؤلات حول إمكانية استمراره، خصوصاً إذا لم تتحسن أرقامه خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مستجدات تتعلق بتنامي قوته التجارية خارج الملعب.

وكشفت صحيفة The Mirror البريطانية أن صافي أصول قائد المنتخب المصري ارتفع إلى 45 مليون جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025، بزيادة تُقدر بنحو 6.2 مليون جنيه عن العام السابق.

وأوضحت أن هذه الأرقام تعكس نجاح شركته المسؤولة عن إدارة حقوق الصور وعقود الرعاية — دون احتساب راتبه مع ليفربول — ما يعزز مكانته كعلامة تجارية، وهو ما ينعكس بدوره على العوائد التجارية للنادي، سواء عبر مبيعات القمصان أو الحضور الجماهيري، ويربك حسابات إدارة النادي ويضعها في موقف تفاوضي حرج.

ومنذ عودته من بطولة كأس الأمم الإفريقية، شارك صلاح أساسياً في جميع مباريات ليفربول، بعد فترة تراجع شهدت جلوسه على مقاعد البدلاء في أربع مباريات وغيابه عن مواجهة أخرى، قبيل التحاقه بالمنتخب الوطني. وكان اللاعب قد ألمح في تصريحات سابقة إلى وجود توتر في علاقته بالمدير الفني الهولندي آرني سلوت، ما غذّى الشكوك حول مستقبله في "أنفيلد".

غير أن المؤشرات الحالية توحي بتحسن الأجواء داخل الفريق، إذ يبدو صلاح أكثر انسجاماً مع متطلبات الجهاز الفني، في وقت تبقى فيه جميع السيناريوهات مفتوحة، خاصة مع تواتر تقارير عن اهتمام أندية أخرى بالحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.