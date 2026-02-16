باريس سان جرمان وموناكو.. مواجهة حساسة لاستعراض قوة "الأبطال"

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي "حامل اللقب" مواجهة حساسة مع مواطنه موناكو غداً الثلاثاء (الساعة 12 بتوقيت الإمارات) في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وفي أول مواجهة بينهما في المسابقات الأوروبية، يلتقي باريس سان جرمان المتوج للمرة الأولى في تاريخه الموسم الماضي، مع مواطنه موناكو.

وبعد بداية جيدة، تراجع لاعبو المدرب الإسباني لويس إنريكي واكتفوا بالمركز الحادي عشر، كما انهم خسروا صدارة الدوري الفرنسي أمام لنس بفارق نقطة، بعد أن هيمنوا عليه لسنوات طويلة منذ استحواذ النادي من قبل شركة قطر للاستثمارات الرياضية عام 2011.

لكن خصمه موناكو لا يمر في أفضل حالاته، إذ تأهل بصعوبة إلى الملحق، وخسر 9 مرات من أصل 22 مباراة في الدوري المحلي، ليحتل المركز الثامن في "ليغ 1".

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع برشلونة الاسباني أو تشلسي الانكليزي.

وصحيح أن مواجهة إنتر الإيطالي، وصيف الموسم الماضي، تبدو سهلة على الورق أمام بودو غليمت، إلا أن الفريق النروجي ضمن بطاقته بنكهة طيبة من فوزين على "الكبيرين" مانشستر سيتي 3-1 وأتلتيكو مدريد الإسباني 2-1.

وفي أبرز باقي مباريات الملحق أيضاً، يحل يوفنتوس الإيطالي ضيفا على غلطة سراي التركي، ويلتقي بوروسيا دورتموند الألماني مع ضيفه أتالانتا الإيطالي.

وتقام مباريات الإياب لهذا الدور في 24 و25 فبراير الجاري.