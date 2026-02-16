موعد القمة المثيرة بين ريال مدريد و"بنفيكا مورينيو" في ملحق أبطال أوروبا

تتركز الأنظار في ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، إلى المواجهة المتجددة بين ريال مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي الثلاثاء (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات) في لشبونة، فيما يخوض باريس سان جرمان الفرنسي حامل اللقب مواجهة حساسة مع مواطنه موناكو في التوقيت نفسه.

بعد ثماني مباريات خاضتها كل من الفرق الـ36 في دور المجموعة الموحدة، تأهلت الأندية الثمانية الأولى مباشرة إلى دور الـ16، فيما تتواجه الأندية التي احتلت المراكز بيت التاسع والرابع والعشرين ذهابا وإيابا للحاق بها.

وشاءت الصدف أن توقع القرعة ريال في مواجهة فريق مدربه السابق البرتغالي جوزيه مورينيو بعد أن سقط أمامه 2-4 في لشبونة في "قمة مجنونة"، ما حرمه من التأهل المباشر ومنح بنفيكا البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى الملحق بفارق الأهداف، بفضل حارسه الأوكراني أناتولي تروبين الذي سجل الهدف الرابع في الوقت بدلا من الضائع.

وضمنت خمسة أندية إنجليزية تأهلها المباشر، هي أرسنال وليفربول وتوتنهام وتشلسي ومانشستر سيتي، فيما أكمل العدد بايرن ميونيخ الألماني برشلونة الإسباني وسبورتينغ البرتغالي.

وتحمل مواجهات ريال مدريد وبنفيكا طعما تاريخيا، إذ حرم الأخير النادي الملكي من اللقب بفوزه عليه 5-3 في نهائي 1962، عندما سجل للفائز النجم أوزيبيو ثنائية وللخاسر المجري فيرينتس بوشكاش ثلاثية.

لكن رصيد نسور بنفيكا توقف عند لقبين في ستينيات القرن الماضي، فيما حصد ريال مدريد في 2024 لقبه الخامس عشر القياسي، بفارق شاسع عن أقرب مطارديه ميلان الإيطالي (7)، وهو يخوض مراحل خروج المغلوب للمرة الـ29 تواليا.

ويمنح حضور مورينيو، المتوج مرتين كمدرب في دوري الأبطال، على دكة بدلاء بنفيكا نكهة إضافية، بعد أن درب ريال مدريد بين 2010 و2013، مكتفيا بإحراز لقب الدوري والكأس المحليين.

سيلاقي على المقعد المقابل "لاعبه" السابق ألفارو أربيلوا الذي حل منتصف يناير، بدلا من شابي ألونسو المقال من منصبه.

ويلعب الفائز من هذه المواجهة مع مانشستر سيتي أو سبورتينغ البرتغالي.

في المقابل، يعود إلى صفوف ريال مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي، صاحب 13 هدفا في سبع مباريات في دوري الأبطال هذا الموسم، متصدرا ترتيب الهدافين بفارق كبير عن الإنكليزي هاري كاين مهاجم بايرن (8). غاب ابن السابعة والعشرين عن مباراة ريال سوسييداد في الدوري المحلي الذي يتصدره موقتا بفارق نقطتين أمام غريمه برشلونة الذي يلعب الإثنين.

أوضح أربيلوا أن غياب مبابي كان احترازيا بسبب شعوره بانزعاج بدني طفيف، وأن النادي فضل عدم المجازفة "مبابي في حالة جيدة جدا. يعاني منذ فترة من بعض الانزعاجات البسيطة ويبذل جهدا كبيرا للعب، لذلك لم نرغب اليوم في المخاطرة قبل مباراة الثلاثاء".

وأقر حارس ريال البلجيكي تيبو كورتوا "خوض هذا الملحق لم يكن ما نريده، لكنه ما يتعين علينا القيام به، ونحن نواجه فريقا عظيما ألحق بنا الأذى في ملعبه".

تابع الحارس العملاق "علينا أن نتحسن، وأن نتعلم من تلك الهزيمة، وأن نحافظ على الروح نفسها التي لعبنا بها ضد ريال سوسييداد لنحقق نتيجة جيدة. ستكون الأمور مختلفة لأنها مواجهة بنظام الذهاب والإياب، لكننا نعلم أنهم سيبحثون عن أفضلية على ملعبهم، وعلينا أن نكون متحدين دفاعيا وهجوميا للعودة إلى برنابيو بنتيجة جيدة".