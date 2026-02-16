نيمار يعود إلى الملاعب

عاد نجم المنتخب البرازيلي لكرة القدم نيمار إلى الملاعب أمس الأحد بمشاركته مع ناديه سانتوس بعد أسابيع من الغياب بسبب خضوعه لعملية في الركبة اليسرى.

ودخل المهاجم البالغ 34 عامًا من دكة البدلاء مع انطلاق الشوط الثاني من مباراة فريقه ضد فيلو كلوب ضمن بطولة "باوليستا" والتي انتهت بفوز سانتوس 6-0.

وفي أول ظهور له منذ ديسمبر الماضي، قدّم نيمار بعض اللمحات من مهارته المعهودة، في مباراة كان سانتوس متقدّما فيها 3-0 مع نهاية الشوط الأول.

وعانى نيمار موسما صعبا مع سانتوس بسبب الإصابات المتكرّرة، منذ انضمامه إليه عقب رحيله عن الهلال السعودي العام الماضي، لكنه لعب دورًا محوريا في بقاء الفريق ضمن أندية الدرجة الأولى.

كما توصّل إلى اتفاق لتجديد عقده مع سانتوس حتى نهاية 2026.

ويُعد نيمار الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفا، متقدّما بهدفين على بيليه، لكنه لم يخُض أي مباراة مع "السيليساو" منذ أكثر من عامين.

وكانت آخر مواجهة له بقميص المنتخب في 17 أكتوبر 2023، حين تعرّض لإصابة خطيرة في الركبة أمام الأوروغواي.

ولم يستدعِه حتى الآن المدرب الجديد لمنتخب البرازيل الإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي تولّى مهامه في يونيو الماضي على رأس المنتخب الفائز خمس مرات بكأس العالم.

وسيخوض المنتخب البرازيلي أولى مبارياته في المونديال في 13 يونيو ضد المغرب، قبل مواجهة هايتي في 19 منه، ثم اسكتلندا في 24 من الشهر نفسه.

وسيواجه "السيليساو" فرنسا وكرواتيا في مباراتين وديتين في الولايات المتحدة خلال مارس المقبل.