لامين يامال يزلزل عرش رونالدو في "السوشيال ميديا"

كشف منصة "Football Benchmark" عن قائمة اللاعبين العشرة الأوائل الأكثر نمواً من حيث عدد المتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، إنستغرام، تيك توك، إكس، يوتيوب، وويبو)، خلال الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 13 ديسمبر 2025.

تصدر نجم برشلونة الإسباني الشاب لامين يامال القائمة بفارق شاسع عن أقرب ملاحقيه، وحقق نمواً مطلقاً بلغ 38.6 مليون متابع جديد.

ولم تقتصر الأرقام على العدد الإجمالي فحسب، بل سجل يامال نسبة نمو نسبي مذهلة بلغت +58%، مما يعكس شعبيته الجارفة التي انفجرت خلال العام الأخير.

وجاء الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني بنمو بلغ 21.7 مليون متابع، وبالرغم من أن نسبة نموه النسبي كانت الأقل في القائمة (+3%)، إلا أن ذلك يعود للقاعدة الجماهيرية الضخمة التي يمتلكها مسبقاً.

في ما يلي استعراض لأبرز الأرقام التي تضمنها التقرير:

بيدري (برشلونة): حقق أعلى نسبة نمو نسبي في القائمة بـ+78% (11.4 مليون متابع جديد).

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد): حل رابعاً بنمو قدره 10.4 مليون متابع.

كيليان مبابي (ريال مدريد): سجل زيادة بلغت 7.4 مليون متابع.

رافينيا (برشلونة): شهد قفزة كبيرة بنسبة +66% (6.5 مليون متابع).

ولم يغب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن المشهد، وحل سابعاً بزيادة 6.1 مليون متابع، كما ضمت القائمة ثنائي الدوري الإنجليزي والمنتخب الإنجليزي، ماركوس راشفورد بزيادة قدرها 5.5 مليون، وترينت ألكسندر أرنولد الذي أغلق القائمة بزيادة 4.6 مليون، ونمو نسبي قوي بلغ +39%.