اشتباكات في مباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.. وروايات متضاربة! (فيديو)

شهدت مباراة الأهلي المصري وضيفه الجيش الملكي المغربي، أحداث شغب داخل الملعب وعلى المدرجات على الرغم من تعادل الفريقين بدون أهداف، الأحد، على استاد القاهرة، وتأهلهما معاً إلى الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

بدأت الواقعة باشتباكات بين لاعبي الفريقين عقب مشادات متبادلة، ما استدعى تدخل حكم المباراة لاحتواء الموقف، وسط حالة من التوتر في المدرجات بين جماهير الناديين، تخللها عنف ولكمات وأجواء خارج النص من الطرفين.

خناقة بالأيدي بين لاعبي الأهلي والجيش الملكي أثناء مواجهة الفريقين



تصوير: رانيا عبدالوهاب pic.twitter.com/RxAs6Cln6C — المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) February 15, 2026

جمهور الأهلي المصري يقومون باعتداء جماعي على الجيش الملكيpic.twitter.com/IJsIqrsOsM — Tanja7 (@Tanja7com) February 15, 2026

وتباينت الروايات الإعلامية في تغطية الأحداث، إذ أدانت صحف مصرية ما وصفته بتصرفات لاعبي وجماهير الجيش الملكي، وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن بعض جماهير الفريق المغربي حاولت اقتحام أرضية الملعب عقب الاشتباك بين اللاعبين. فيما أشارت صحيفة "الوطن" إلى وجود محاولات استفزازية من لاعبي الجيش الملكي تجاه جماهير الأهلي مع نهاية الشوط الأول، ما أثار غضب المشجعين، مؤكدة أن وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالأهلي، تدخل لتهدئة الأوضاع.

في المقابل، نقلت وسائل إعلام مغربية رواية مغايرة، إذ أفاد موقع "البطولة" بأن جماهير الأهلي اعتدت على لاعبي الجيش الملكي خلال توجههم إلى غرف الملابس بين الشوطين.

كما نشر موقع "لي 360 سبورت" فيديو للأحداث، أرفقه بتعليق يشير إلى وقوع اشتباكات ورشق عبوات المياه بين جماهير الفريقين داخل الملعب.

من جهتها، استنكرت إدارة نادي الجيش الملكي ما اعتبرته "سلوكيات غير رياضية" صدرت عن بعض جماهير الأهلي، تمثلت بحسب بيان النادي في رمي عبوات المياه، ما شكل تهديدا مباشرا لسلامة اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني.

وأكد النادي المغربي أنه باشر إجراءات رسمية بمخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، مطالباً بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في اللوائح، حفاظاً على مبادئ الروح الرياضية وضماناً لسلامة جميع الأطراف.