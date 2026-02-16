بايرن ميونيخ يخسر جهود نوير بسبب الإصابة

خسر بايرن ميونيخ، بطل ومتصدر ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم، جهود حارسه وقائده، مانويل نوير، بسبب تمزق في ربلة الساق، وفق ما أعلن النادي أمس.

واستُبدِل ابن الـ39 عاماً خلال استراحة شوطَي مباراة أول من أمس، التي فاز بها بايرن على مضيفه فيردر بريمن 3-0 في الدوري المحلي، ما سمح له بالابتعاد مجدداً عن غريمه بوروسيا دورتموند بفارق ست نقاط.

وقال المدير الرياضي لبايرن، ماكس إيبيرل، إن خروج نوير من المباراة كان «إجراء احترازياً»، وإن الإصابة «ليست شيئاً دراماتيكياً»، لكن الفحص الذي خضع له نوير، أمس، أظهر أن التمزق أخطر مما كان متوقعاً.

وقال النادي في بيانٍ أمس: «سيضطر بايرن ميونيخ إلى اللعب من دون مانويل نوير في الوقت الحالي»، من دون أن يحدد مدة غياب قائده.