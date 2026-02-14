ليفربول يدرس بيع محمد صلاح

يبدو أن مستقبل النجم المصري محمد صلاح مع ليفربول دخل مرحلة جديدة من الغموض، بعدما كشفت تقارير صحافية إسبانية عن اتجاه داخل إدارة النادي للتخلي عن اللاعب بنهاية الموسم الحالي 2025-2026، في خطوة قد تمثل نهاية حقبة امتدت لثماني سنوات داخل «أنفيلد».

ويعيش صلاح موسماً استثنائياً من حيث التحديات، بعدما تراجع دوره في بعض الفترات تحت قيادة المدرب الهولندي أرني سلوت، إلى جانب تصريحات إعلامية سابقة أثارت جدلاً واسعاً قبل مشاركته مع منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية، وهو ما زاد من التكهنات حول علاقته بالجهاز الفني ومستقبله داخل الفريق.

كما يمر النجم المصري بفترة تراجع تهديفي غير معتادة، إذ اكتفى بتسجيل أربعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى هدفين في دوري أبطال أوروبا، وهي أرقام بعيدة عن معدلاته المعتادة في المواسم السابقة، ما فتح باب الانتقادات وأعاد الحديث عن إمكانية رحيله.

ووفقاً لموقع «فيتشاخيس» الإسباني، فإن إدارة ليفربول تدرس بيع صلاح هذا الصيف ضمن خطة لإعادة هيكلة الفريق وتجديد الدماء، مع وجود مخاوف من رحيله مجاناً عقب نهاية عقده في الموسم التالي. كما أشار التقرير إلى أن النادي قد يفضل انتقاله إلى الدوري السعودي، لما يوفره من عائد مالي كبير يساعد على موازنة الإنفاق الضخم في سوق الانتقالات، إضافة إلى تخفيف فاتورة الرواتب.

ورغم عودة صلاح للتشكيلة الأساسية بعد انتهاء مشاركته الدولية، فإن الأجواء داخل الفريق، بحسب التقارير، لا تزال متوترة، في ظل مرحلة انتقالية قد تشهد تغييرات كبيرة في قائمة «الريدز».

ويبقى السؤال الأبرز: هل يطوي ليفربول صفحة أحد أبرز نجومه في العقد الأخير، أم أن صلاح سيستعيد بريقه ويكتب فصلاً جديداً في مسيرته مع النادي؟