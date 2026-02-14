150 ألف إسترليني أسبوعياً.. محمد صلاح يحصد أرباحاً خيالية من حقوق الصور والرعاية

كشفت تقارير مالية حديثة عن الطفرة الهائلة التي حققها النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، في أرباحه التجارية وحقوق الصورة، حيث وصلت أصول شركته "Salah UK Commercial" إلى ما يتجاوز 44.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً للبيانات المالية، استطاع صلاح جني قرابة 8 ملايين جنيه إسترليني في الموسم الماضي فقط من مصادر خارج كرة القدم، وهو ما يعادل أكثر من 150 ألف إسترليني أسبوعياً كأرباح إضافية، تضاف إلى راتبه الضخم مع ليفربول المقدر بـ400 ألف إسترليني أسبوعياً.

وقد شهدت أرباحه غير الرياضية زيادة قدرها 5 ملايين إسترليني عن العام السابق، مدفوعة بموسمه التاريخي الذي سجل فيه 29 هدفاً وصنع 18 في "البريميير ليغ".

وتعزز هذه الأرقام مكانة صلاح كأحد أكثر الرياضيين قيمة تجارية في العالم، بفضل شراكاته مع علامات تجارية كبرى مثل (أديداس، بيبسي، فودافون، وأوبر).

ورغم الأنباء المتزايدة عن اهتمام الأندية بضمه، إلا أن ليفربول لا يزال يمتلك الأفضلية القانونية بفضل عقده المستمر حتى 2027، مما يضع أي نادٍ يرغب بالاستعانة بخدمات "الفرعون المصري" أمام ضرورة دفع رسوم انتقال قياسية.