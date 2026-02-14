هدف خيالي لنجم "النشامى".. التعمري يقهر باريس سان جيرمان (فيديو)

تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مفاجئة أمام مضيفه رين 3-1، ، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتجمد رصيد باريس سان جيرمان عند 51 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط عن لانس صاحب المركز الثاني، والذي يلعب السبت مع مضيفه باريس إف سي، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

وأصبحت صدارة باريس سان جيرمان، بطل فرنسا وأوروبا ووصيف بطل العالم، مهددة، حيث أن فوز لانس على باريس إف سي سيمنحه الصدارة بفارق نقطة عن فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي.

على الجانب الآخر، رفع رين رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق خمس نقاط خلف مارسيليا الرابع والذي سيواجه ستراسبورغ في الجولة ذاتها.

وتقدم رين في الدقيقة 34 عن طريق النجم الأردني موسى التعمري، ثم أضاف زميله ستيبان ليبول الهدف الثاني في الدقيقة 69.

وعاد باريس سان جيرمان في المباراة من خلال هدف عثمان ديمبلي في الدقيقة 71، لكن رين نجح في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 81 عن طريق بيريل إيمبولو.

وسيطر رين على مجريات الشوط الأول، وحرم باريس سان جيرمان من تهديد مرماه، وأحكم غلق منطقة جزائه بإحكام وأكبر عدد من اللاعبين، كما شن العديد من الهجمات المرتدة.

وجاءت المكافأة لرين على أدائه بعدما سجل له موسى التعمري الهدف الأول، بعدما تسلم الكرة ليتحرك بها في عمق دفاع باريس سان جيرمان، ليسدد كرة قوية هزت شباك فريق العاصمة في الدقيقة 34.

وبعد تقدمه في الشوط الأول، ازدادت ثقة رين في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص الخطيرة لتهديد مرمى الحارس ماتفي سوفونوف، الذي حاول إبعاد الفرص الخطيرة.

وفي الدقيقة 69 سجل ستيبان ليبول الهدف الثاني لفريق رين بعدما تلقى تمريرة من زميله سيباستيان شيمانسكي ليضع الكرة في الشباك.