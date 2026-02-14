مواجهة من العيار الثقيل بين إنتر و«السيدة العجوز»

يصطدم إنتر المتصدر بغريمه يوفنتوس المنتعش، اليوم (الساعة 23:45 بتوقيت الإمارات)، عندما يستضيفه في المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم التي تشهد مواجهة ثانية من العيار الثقيل غداً بين نابولي «حامل اللقب» وضيفه روما، وأخرى أقل شأناً بقليل بين أتالانتا ولاتسيو. على ملعب «سان سيرو»، يدخل إنتر بقيادة مدربه الروماني كريستيان كيفو عطلة نهاية الأسبوع، متقدماً بفارق ثماني نقاط على جاره ميلان الذي يفتتح المرحلة في ضيافة بيزا الـ19 قبل الأخير.

وجمع إنتر 58 نقطة من 24 مباراة، أما نابولي فيحتل المركز الثالث بـ49 نقطة، متقدّماً بثلاث نقاط على روما.

ويعول إنتر مجدداً على قائده المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي سجل 14 هدفاً في الدوري حتى الآن، محرزاً 171 هدفاً بألوان «نيراتسوري»، فأصبح ثالثاً بالشراكة على لائحة الهدافين التاريخيين للنادي التي يتصدرها جوزيبي مياتسا بـ284 هدفاً منذ ثلاثينات القرن الماضي.

ويلعب يوفنتوس من أجل كبريائه بعدما رأت صحيفة «كورييري ديلو سبورت» هذا الأسبوع أن ثلاثة لاعبين فقط من لاعبي «السيدة العجوز» يمكن أن يجدوا مكاناً لهم في التشكيلة الأساسية ليوفي، هم: المدافع البرازيلي غليسون بريمر، ولاعب الوسط الفرنسي كيفرين تورام، والمهاجم التركي كينان يلديز، ما يشير إلى أن الفريق يملك على الأقل نقاط قوة موزعة عبر خطوطه.