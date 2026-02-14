فليك يعترف: أتلتيكو لقن برشلونة درساً قاسياً

أقرّ مدرب برشلونة، الألماني هانزي فليك بأن لاعبيه لم يلعبوا كفريق واحد، وتلقوا درساً قاسياً في الشوط الأول من مباراة الذهاب من نصف نهائي مسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم التي انتهت بخسارة عملاق كاتالونيا أمام مضيفه أتلتيكو مدريد 0-4.

وتلقى حامل اللقب ومتصدر الدوري الإسباني هزيمة ساحقة على ملعب ميتروبوليتانو، حيث اكتسح فريق المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني ضيفه بأربعة أهداف قبل نهاية الشوط الأول.

وصرّح فليك للصحافيين عقب الهزيمة القاسية: «لم نلعب جيداً كفريق في الشوط الأول، لم نلعب كفريق واحد.. كانت المسافة بين اللاعبين كبيرة جداً، ولم نضغط بالشكل المطلوب».

وتابع مدرب بايرن ميونيخ السابق: «تلقينا درساً قاسياً في الدقائق الـ45 الأولى. أما الشوط الثاني فكان أفضل بكثير، ولدينا مباراة أخرى، وسنقاتل من أجل الفوز بها».

وبقرار متأخر ومثير من حكم الفيديو المساعد «الفار» تم إلغاء هدف مدافع برشلونة باو كوبارسي بداعي التسلل في الشوط الثاني، من دون التوضيح للمشاهدين في الملعب أو عبر التلفاز مَن الذي كان متسللاً خلال بناء الهجمة.

تحدث فليك عمّا حصل، قائلاً «إنها فوضى عارمة، فوضى من هذا القبيل، ثم عليهم الانتظار، لا أعرف كم دقيقة، هل كانت سبع دقائق؟ يا إلهي!».