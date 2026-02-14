120 دولة تشارك في موسم «فيفا» للألعاب الإلكترونية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، انطلاق الموسم الأوسع في تاريخ منافسات كرة القدم الإلكترونية، بمشاركة قياسية تشمل 120 دولة، وهو ما يُمثّل أكثر من نصف الاتحادات الوطنية في العالم.

وستتضمن التصفيات المؤهلة لنهائيات عام 2026، ثلاث مسابقات رئيسة، هي: «روكيت ليج» و«إي فوتبول»، عبر المنصات والأجهزة المحمولة، مع اعتماد نظام «2 ضد 2» في نسخة الهواتف المحمولة، لزيادة الحماسة وروح الفريق.

وستُجرى المنافسات طوال العام عبر «دوري الأمم» ثم التصفيات القارية وصولاً إلى النهائيات الكبرى.

ولتعزيز المتابعة الجماهيرية، سيتم إطلاق نظام تصنيف عالمي ومؤشر أداء، لرصد المستويات الفنية.