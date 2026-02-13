«كاف» يدرس زيادة عدد منتخبات كأس أمم إفريقيا إلى 28 ويحسم موعد نسخة 2027

قطع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، الطريق أمام الشائعات التي تحدثت عن تأجيل النسخة المقبلة من كأس أمم إفريقيا 2027.

وأكد في تصريحات رسمية عقب اجتماع اللجنة التنفيذية، أن البطولة ستُقام في موعدها المخطط له مسبقاً في كل من كينيا وتنزانيا وأوغندا.

وفجر موتسيبي مفاجأة تتعلق بنظام المسابقة مستقبلاً، حيث كشف عن وجود خطط جادة لرفع عدد المنتخبات المشاركة في النهائيات من 24 إلى 28.

وأكد موتسيبي أن المقترح قيد الدراسة الفنية والمالية، ولم يتم تحديد موعد رسمي لبدء تطبيق الزيادة الجديدة، لكنها تهدف لتعزيز التنافسية القارية.

وأضاف: "سيكون هناك تطوير في كأس الأمم الأفريقية أكثر في النسخ المقبلة".

يُذكر أن كأس أمم أفريقيا المقبلة ستُقام خلال الفترة ما بين 19 يونيو و18 يوليوز 2027.