تمديد عقد مدرب إنجلترا توخيل حتى 2028

مدّد الألماني توماس توخيل عقده مدرباً لمنتخب إنجلترا حتى كأس أوروبا 2028، التي ستقام في بريطانيا وأيرلندا، وفق ما أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، أمس.

وكان توخيل (52 عاماً)، الذي عُيّن في أكتوبر 2024 خلفاً للمدرب غاريث ساوثغيت، وقّع في البداية عقداً يمتد حتى نهاية كأس العالم 2026، حيث يأمل قيادة «الأسود الثلاثة» للفوز بلقبهم الأول منذ 1966.

وتحت قيادة توخيل، فاز المنتخب الإنجليزي، وصيف بطل أوروبا، في جميع مبارياته الثماني في التصفيات من دون أن تهتز شباكه، ويحظى توخيل بثقة كبيرة من قبل الاتحاد الإنجليزي، علماً بأنه يتطلع إلى قيادة إنجلترا نحو لقبها الكبير الأول منذ ستة عقود.