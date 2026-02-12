أردا غولر يبرئ نجوم ريال مدريد من التنمر

نفى النجم التركي أردا غولر، صاحب الـ 20 عاماً، التقارير التي تتحدث عن تعرضه للتنمر من قبل زملائه في ريال مدريد، مؤكدًا في بيان رسمي أنها ادعاءات لا أساس لها من الصحة.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث مدير قسم الكشافة السابق بنادي فنربخشة التركي سرهات بيكميزجي، عن مفاجأة تتعلق بالنجم أردا غولر نجم فريق ريال مدريد الإسباني ومنتخب تركيا.

وقال بيكميزجي: "هناك مجموعة لم تتقبل أردا. إنهم لاعبون أصحاب غرور كبير".

وانضم غولر إلى ريال مدريد في صيف 2023 قادماً من فنربخشة التركي.

وأصدر غولر بيانًا ينفي فيه تلك التصريحات وقال: "تابعتُ بحزنٍ بالغ التصريحات العلنية الأخيرة التي أدلى بها رئيس قسم الكشافة السابق، سرهات بيكميزجي، الذي كان له دورٌ هام في بداية مسيرتي الكروية".

وأضاف: "منذ اليوم الأول لي، استقبلني الجميع في هذا النادي بحفاوة بالغة، ولطالما اعتبرتُ هذا المكان بمثابة عائلة. أنا فخورٌ للغاية بانتمائي لريال مدريد، وأتمنى أن أدافع عن هذا الشعار لسنواتٍ عديدة قادمة".

وتابع: "لدينا فريقٌ قويٌ للغاية، ويسعدني ويشرفني أن أشارك غرفة الملابس مع جميع زملائي. أرجو عدم الالتفات إلى أي تعليقات أو تقارير، مكتوبة أو شفهية، حول هذا الموضوع"

ويقدم لاعب الوسط الشاب أحد أفضل مواسمه مع ريال مدريد على المستوى الشخصي، حيث سجل 3 أهداف وصنع 12 هدفًا في 35 مباراة حتى الآن.