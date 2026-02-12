ريال مدريد يتفوق على برشلونة.. تراجع عائدات البث التلفزيوني

حققت عائدات حقوق البث التلفزيوني بالدوري الإسباني لموسم 2024-2025، مبلغ 1.43 مليار يورو، مسجلةً تراجعاً واضحاً مقارنة بـ 1.49 مليار يورو في الموسم الماضي.

ذكرت صحيفة "ماركا" أنه تصدر ريال مدريد القائمة بعائدات بلغت 157.52 مليون يورو، متقدماً بفارق طفيف على نادي برشلونة الذي حصل على 156.45 مليون يورو.

وقد شهد الناديان انخفاضاً في العائدات، إلاّ أن تراجع برشلونة كان أكبر، بنحو 6 ملايين يورو، مقابل انخفاض قدره مليونا يورو فقط لريال مدريد.

وحافظ أتلتيكو مدريد على المركز الثالث، لكنه تكبّد تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت عائداته من 117.89 مليون يورو إلى 108.17 مليون يورو.

أما قائمة المستوى الثاني فضمت كلاً من: أتلتيك بلباو 72.26 مليون يورو، وريال سوسييداد 67.80 مليون يورو، وريال بيتيس مليون يورو64.67، وإشبيلية 63.95 مليون يورو.

في "نادي الخمسين" يوجد فياريال 57.81 مليون يورو، جيرونا 55.64 مليون يورو، فالنسيا 52.53 مليون يورو، أوساسونا 48.09 مليون يورو، سيلتا فيغو 45.77 مليون يورو، خيتافي 45.46 مليون يورو، مايوركا 43.89 مليون يورو، ألافيس 43.46 مليون يورو، إسبانيول 43.42 مليون يورو، رايو فايكانو. 42.70 مليون يورو، بلد الوليد 41.53 مليون يورو، لاس بالماس 40.63 مليون يورو، وأخيراً ليغانيس مع 39.93 مليون يورو.

ويُعد جيرونا من بين قلة من الأندية التي شهدت زيادة في عائداتها، حيث بلغت 55.64 مليون يورو، بفضل تأهله إلى دوري أبطال أوروبا.

وبشكل عام، تراجعت العائدات الإجمالية لأندية الدرجة الأولى من 1.35 مليار يورو إلى 1.29 مليار يورو، ما يعكس تنامي حدة المنافسة من الدوريات الأوروبية الأخرى.