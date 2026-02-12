ماني يتبرع بمكافأة كأس إفريقيا إلى فقراء السنغال

ذكرت تقارير إعلامية أن نجم منتخب السنغال ساديو ماني قرر التبرع بمكافأة الفوز بلقب كأس أمم أفريقيا 2025، على فقراء بلده.

وقالت صحف سنغالية إن كل الأموال التي جناها جناح "أسود التيرانغا" خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي أقيمت مؤخراً بالمغرب، قرر إنفاقها على مشاريع اجتماعية وتنموية، مثل بناء المدارس والمستشفيات في بلاده.

ويُذكر أن ساديو يُوفر خدمة الإنترنت مجاناً لمجتمعه، وراتباً قدره 70 يورو لكل عائلة، وخدمات طبية مجانية لأبناء منطقته.

وأوضح ساديو أنه لا يريد أن يُذكر كلاعب كرة قدم عظيم، بل كإنسان عظيم.