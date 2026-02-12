برشلونة يطلب مضاعفة سحر لامين جمال لتجاوز أتلتيكو مدريد

يستعد فريق برشلونة الإسباني لمواجهة قوية ضد أتلتيكو مدريد في ذهاب قبل نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، اليوم (الساعة 12 مساء بتوقيت الإمارات) في العاصمة مدريد، وسط شكوك حول مشاركة نجم الفريق البرازيلي رافينيا.

ويسعى الفريق الكتالوني للحفاظ على لقبه «بطل كأس الملك»، ويأتي في حالة معنوية رائعة، بعد فوزه في 17 من آخر 18 مباراة خاضها في جميع البطولات، حيث كانت آخر خسارة له أمام ريال سوسيداد بنتيجة 1-2، في 18 يناير الماضي.

ولم يتعافَ رافينيا بعد من إصابة عضلية أبعدته عن مباراتين متتاليتين، ولم يشارك في تدريبات الفريق أول من أمس، ما يثير القلق بشأن جاهزيته للمواجهة المرتقبة.

وقال اللاعب في تصريحات لوسائل الإعلام الإسبانية: «أشعر بتحسن، ونحن نتعامل مع الأمور يوماً بيوم، سنرى إن كنت جاهزاً للمباراة.. هناك خيارات، لكن الجميع يعرف طبيعة الإصابات، لا أستطيع أن أكذب عليكم، كنت أتمنى أن أقول إنني سأشارك، لكن لياقتي البدنية لاتزال غير مكتملة».

وسيعول برشلونة على لامين جمال كأحد العناصر الأساسية في الهجوم، حيث سجّل خمسة أهداف في آخر خمس مباريات للفريق في جميع البطولات، بما في ذلك أهدافه في دور الـ16 ودور الثمانية من كأس الملك، ما يجعله أحد أبرز التهديدات على مرمى أتلتيكو.

في المقابل، وصل أتلتيكو مدريد إلى قبل النهائي بعد فوزه الكبير على ريال بيتيس 5-صفر، ويأمل في الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2012-2013.

ويعاني أتلتيكو تذبذباً في النتائج أخيراً، حيث حقق انتصاراً واحداً فقط في آخر أربع مباريات بجميع البطولات، ومع ذلك فإن انضمام اللاعب النيجيري الجديد، آديمولا لوكمان، يُمثّل دفعة كبيرة للفريق، خصوصاً بعد أن سجّل هدفه الأول مع أتلتيكو في ظهوره الأول، بقيادة دييغو سيميوني، الأسبوع الماضي.

