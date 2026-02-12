ديوكوفيتش ينسحب من دورة الدوحة «بسبب الإرهاق»

انسحب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف الثالث عالمياً ووصيف بطل أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، من دورة الدوحة فئة 500 نقطة، بسبب «إرهاق كبير»، بحسب ما أعلن المنظمون، أمس، عبر «إنستغرام».

وكان ديوكوفيتش يستعد لخوض أول دورة له منذ نهائي ملبورن، حيث حرمه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف الأول، في الأول من فبراير الجاري، اللقب «25 قياسي» في بطولات الغراند سلام.

وفي غياب ديوكوفيتش، سيكون ألكاراس ومطارده المباشر في التصنيف العالمي، الإيطالي يانيك سينر، من أبرز المرشحين للقب دورة الدوحة المقررة من 16 إلى 21 الشهر الجاري.