بايرن ميونخ ومانشستر سيتي يمازحان مشجع اليونايتد

مازحت أندية كبرى مشجع مانشستر يونايتد فرانك إيليت الذي اشتهر مؤخراً بشعره الطويل وذلك بعد فشل فريقه في تحقيق الفوز الخامس توالياً في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانقاد مانشستر يونايتد أمس لنتيجة التعادل 1-1 أمام مضيفه وستهام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي لحساب الجولة 26 من البريميرليغ، وهي نتيجة أعادت المشجع إيليت لنقطة الصفر في سعيه لقص شعره.

وبعد المباراة، نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي عبر منصة "إكس" في الولايات المتحدة، صورة لنجمه وهدّافه النرويجي إيرلنغ هالاند بشعره الطويل المفرود.

وعلّق حساب السيتي على الصورة: "لا حرج في إطالة شعرك"، في إشارة منه إلى اضطرار مشجع "الشياطين الحمر" للانتظار مرة أخرى كي يتمكن من حلاقة شعره الطويل.

وانضم الحساب الرسمي لبايرن ميونخ باللغة الإنجليزية لنظيره مانشستر سيتي، ونشر بدوره تغريدة ساخرة على إكس من المشجع الشهير باسم "ذا يونايتد ستراند".

وكتب حساب العملاق البافاري: "لا يزال هناك وقت لتصبح من مشجعي نادي بايرن ميونخ"، مرفقا التغريدة برمز رجل يقص شعره.

وانتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع للمشجع المذكور وهو يتابع المباراة من أحد صالونات الحلاقة، انتظاراً لحلاقة شعره لأول مرة منذ 500 يوم بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وبدا إيليت (29 عاماً) حزيناً للغاية بعد صافرة النهاية، إذ يتعين عليه الآن انتظار تحقيق مانشستر يونايتد 5 انتصارات متتالية، من جديد.

وكان إيليت قد تعهّد في أكتوبر 2024 بعدم قص شعره حتى يفوز فريقه المفضل مانشستر يونايتد بخمس مباريات متتالية في الدوري الإنجليزي.

ودخل "الشياطين الحمر" مباراته ضد وستهام وهو بحاجة إلى الفوز لتعزيز موقعه في المركز الرابع في جدول الترتيب، بالإضافة إلى إنقاذ المشجع من شعره الطويل، لكن المواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي.