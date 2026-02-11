آخر تطورات دوري "سوبر ليغ".. بيان مشترك من ريال مدريد والاتحاد الأوروبي

اختتمت فصول قضية دوري السوبر الأوروبي لكرة القدم مع إعلان ريال مدريد، آخر ناد متمسّك بالمشروع الانفصالي، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الأربعاء، توصلهما إلى اتفاق يساعد في حل نزاعهما القانوني.

وكان ريال مدريد، بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريس الذي دافع بلا كلل عن فكرة "السوبر ليغ"، إلى جانب الجهة المروّجة للمشروع "أيه22 سبورتس مانجمنت"، يطالبان بتعويضات قدرها 4 مليارات دولار من "ويفا" بعد انهيار المشروع.

وجاء في بيان مشترك نشره ريال مدريد و"ويفا": "توصل (ويفا) ورابطة الأندية الأوروبية (الهيئة الوحيدة المستقلة التي تمثّل أندية كرة القدم في أوروبا)، ونادي ريال مدريد إلى اتفاق من أجل مصلحة كرة القدم الأوروبية للأندية".

وأضاف البيان "سيسمح هذا الاتفاق المبدئي أيضا بحل النزاعات القانونية المتعلقة بدوري السوبر الأوروبي، بمجرد تنفيذ هذه المبادئ وتطبيقها".

وكان نادي برشلونة الإسباني أعلن السبت الماضي انسحابه رسمياً من دوري "السوبر ليغ الأوروبي"، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية والذي كان يحظى أيضا بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد.

وتأتي هذه التطورات بعد أشهر عدة من قرار محكمة الاستئناف في مدريد الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي (ويفا) "أساء استخدام السلطة" بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021.

وكان رئيس برشلونة جوان لابورتا، قال في أكتوبر الماضي إن النادي الكاتالوني يرغب في إعادة وصل ما انقطع مع الاتحاد الأوروبي (ويفا)، مبتعداً عن المشروع الذي أطلقه 12 نادياً في 2021 قبل أن ينهار سريعا تحت وطأة الضغوط الهائلة من الجماهير والمؤسسات.

وتحت ضغط شعبي ومؤسسي، انسحبت العديد من الأندية التي كانت وافقت سابقا على الانضمام إلى المشروع، لكن عملاقي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد لم يفعلا ذلك، فوجد الأخير نفسه وحيدا في هذه المعركة التي يعتبرها "أساسية" من أجل "إنقاذ كرة القدم الأوروبية".