توتنهام يقيل توماس فرانك.. ويبحث مدرب سادس في سبع سنوات!

أقال نادي توتنهام اليوم الأربعاء، مدربه الدنماركي توماس فرانك، بعد أقل من ثمانية أشهر على توليه المهمة، غداة الخسارة على أرضه أمام نيوكاسل يونايتد 1-2، وهي نتيجة تركت الفريق في المركز الـ16 في الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وقال فريق شمال لندن الذي يتعين عليه إيجاد مدرب سادس في سبع سنوات «النتائج والأداء دفعا مجلس الإدارة إلى الاستنتاج بأن التغيير في هذه المرحلة من الموسم كان ضروريا».

ولم يحقق الفريق اللندني أي فوز في مبارياته الثماني الأخيرة في الدوري، في أسوأ سلسلة له منذ أكتوبر 2008.

كما فاز سبيرز بمباراتين فقط في آخر 17 مواجهة في الدوري، جامعا 12 نقطة خلالها.

وتسلّم فرانك، الذي كان مدربا لبرنتفورد سابقا، قيادة توتنهام في يونيو خلفا للأسترالي أنج بوستيكوغلو المقال من منصبه، ووقع عقدا حتى 2028.

لكن المدرب الدنماركي لم ينجح في تحسين نتائج الفريق في الدوري رغم الأداء الجيد في المسابقات الأوروبية.