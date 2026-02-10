رئيس الاتحاد المصري: لم نناقش فكرة إلغاء الدوري

نفى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة، بشكل قاطع ما أثير عن طرح فكرة إلغاء الدوري المصري الموسم الجاري.

وقال أبو ريدة في تصريحات للمركز الإعلامي لاتحاد الكرة: " لا صحة لما تردد بشأن إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم".

وشدد على أنه لم يتم مناقشة فكرة إلغاء الدوري، مؤكداً أن لا أحد يجرؤ على طرح هذا الأمر.

وتعيش الكرة المصرية موسماً مضغوطاً سواء بسبب التوقف أثناء مشاركة المنتخب في كأس أمم أفريقيا، أو المشاركات القارية للأندية، وكذلك الاستعداد لكأس العالم صيف العام الحالي.

وكانت أنباء قد ترددت بشأن وجود تفكير داخل اتحاد الكرة لإلغاء الدوري، بداعي أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قد طلب الحصول على فترة أسبوعين لتجهيز المنتخب قبل كأس العالم.

يذكر أن سيراميكا كليوباترا يتصدر حاليا جدول الترتيب في الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.