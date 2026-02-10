فليك يستعد لمغادرة برشلونة بشكل مفاجئ

ألقت الانتخابات الرئاسية لنادي برشلونة بظلالها على المشهد الكروي الإسباني ككل، كما أسالت الكثير من المداد خلال الأيام القليلة الماضية.

استقالة خوان لابورتا والترشيحات الرئاسية والصفقات، كانت أبرز المواد التي تطرقت إليها الصحافة الإسبانية خلال الساعات الماضية.

ومن المواضيع الحساسة، هي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني، والذي يشغله حالياً المدرب الألماني هانسي فليك، والفائز بـ"الثلاثية" مع برشلونة الموسم المنصرم.

وحسب صحيفة ماركا، يُعد تحديد الهيكل الرياضي لبرشلونة من أهم القضايا في الانتخابات الرئاسية. فمعرفة من سيكون المدرب، والمدير الرياضي، والتعاقدات التي قد يُجريها المرشح أمر بالغ الأهمية.

وقالت: "رغم أن الانتخابات لم تُعلن رسمياً بعد، إلا أن فيكتور فونت، المنافس الرئيسي لخوان لابورتا، كان قد أوضح نواياه بالفعل".

وصرح فيكتور فونت في مقابلة مع إذاعة RAC1 "لن يكون ديكو مديراً رياضياً لي. سنبني هيكلاً يناسب هانسي فليك على أفضل وجه. لن نكشف عن الاسم، لا يمكننا الإعلان عنه لأنه مرتبط بعقد".

هذا وقد أكد المرشح الرئاسي أنه يعول على فليك، الذي يتبقى له عام واحد في عقده مع النادي الكتالوني. ومع ذلك، ورغم توقيعه على هذا العام، يبقى مصير المدرب الألماني في برشلونة غامضاً في حال انتخاب فونت رئيساً. بل من المرجح جداً أن يتنازل عن العام الأخير من عقده ويغادر النادي.

وشددت: "يعتبر فليك نفسه جزءاً من مشروع لابورتا. وهو على استعداد لتمديد عقده في حال إعادة انتخاب الرئيس، وقد ناقشا هذا الأمر مسبقاً. مع ذلك، لن يتخذا أي خطوة في هذا الشأن قبل الأول من يوليو(تموز)، وهو التاريخ الذي سيتولى فيه لابورتا منصبه في حال فوزه بالانتخابات. وسيتم توقيع تمديد العقد بعد ذلك التاريخ".