ذكرت تقارير صحافية، أن مجلس إدارة النادي الرياضي الصفاقسي فجر مفاجأة من العيار الثقيل، بالتلويح بالانسحاب الرسمي من مسابقة الدوري التونسي، احتجاجاً على التحكيم.

وقالت صحيفة الصباح التونسية: "نادي الصفاقسي يهدد بالانسحاب من الدوري التونسي بسبب الأخطاء التحكيمية ضد الفريق، بعد التعادل مع الأفريقي 1-1 في الجولة 20 من الدوري التونسي.

وأضافت: "إدارة نادي الصفاقسي قررت الاستقالة الجماعية، بعدما تقدمت بطلب إلى اتحاد الكرة تطلب فيه تفريغ المحادثات الصوتية بين حكم المباراة وطاقم تحكيم الفيديو".

وتابعت: "أكدت الإدارة على أنها سترفع شكوى إلى وزارة الشباب والرياضة في تونس بسبب هذه المباراة".

وشددت الصحيفة التونسية، أن إدارة الصفاقسي ترى إن هناك احتمال لوجود شبهة تلاعب في نتيجتها.

يذكر أن الأفريقي يتصدر ترتيب الدوري التونسي برصيد 42 نقطة، ويأتي الصفاقسي في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.