الوصل يعود إلى المدرسة البرتغالية مع المدرب فيتوريا

أعلنت شركة الوصل لكرة القدم، أمس، عن تعاقدها مع المدرب البرتغالي، روي فيتوريا، لقيادة الفريق الأول، بدلاً من المدرب التركي ميرال مسعود.

وذكرت الشركة، عبر حسابها الرسمي على «إكس»، أنها تعاقدت مع المدرب البالغ من العمر 55 عاماً، من دون الكشف عن تفاصيل أو مدة التعاقد، مكتفية بالقول: «مرحباً روي فيتوريا».

وكان «الإمبراطور» قد استهل الموسم مع المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، قبل أن تقرر الشركة إقالته من منصبه، وتعيين ميرال مسعود مدرباً مؤقتاً للفريق.

وسيبدأ المدرب البرتغالي مشواره مع الوصل بقيادة الفريق في مباراة ذهاب دور الـ16 من «دوري أبطال آسيا 2»، أمام مضيفه الزوراء العراقي غداً.

ويُعد روي فيتوريا من أبرز المدربين البرتغاليين في العقد الأخير، إذ يتمتع بخبرة طويلة على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية، وبدأ مسيرته التدريبية عقب اعتزاله اللعب، وحقق حضوراً لافتاً مع نادي بنفيكا البرتغالي بين عامي 2015 و2020، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري البرتغالي ثلاث مرات متتالية، إضافة إلى الفوز بكأس البرتغال وكأس السوبر البرتغالي، كما نجح في قيادة الفريق إلى أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا، وحقق نتائج مميزة أمام كبار الأندية الأوروبية.

وعلى صعيد المنتخبات الوطنية، تولى فيتوريا تدريب منتخب مصر، حيث عمل على إعادة الانضباط التكتيكي وتعزيز الجوانب الدفاعية والهجومية، ونجح في تحسين الأداء العام للفريق على المستوى القاري، إلى جانب قيادته المنتخب في تصفيات كأس العالم وبطولات إفريقيا بنتائج إيجابية.

كما تولى تدريب منتخب السعودية لفترة محدودة، عمل خلالها على إعادة بناء خطوط الفريق، وتحسين الانسجام بين اللاعبين، مع التركيز على تطوير العناصر الشابة وإعدادها للاستحقاقات الكبرى، ما أسهم في استعادة الثقة بقدرة المنتخب على المنافسة في البطولات القارية والدولية.

وبشكل عام، يمتلك فيتوريا تجربة تدريبية مميزة على مستوى الأندية، إذ عُرف بقدرته على إدارة الفرق الكبيرة تحت الضغط، وتحقيق الاستقرار الفني، وتطوير اللاعبين، وتطبيق أسلوب لعب جماعي متوازن، ما يجعله خياراً مناسباً لقيادة الوصل في المرحلة المقبلة والاستفادة من خبراته المحلية والدولية.