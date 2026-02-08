لابورتا يستقيل من برشلونة الإثنين

ذكرت تقارير إعلامية أن رئيس نادي برشلونة خوان لابورتا، سيقدم استقالته خلال ساعات من منصه، وذلك تمهيداً لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة لـ"البلوغرانا".

وكتب حساب Barca Xtra عبر منصة إكس أن رئاسة خوان لابورتا تنتهي رسمياً الليلة بمباراة البارسا أمام مايوركا في الدوري الإسباني.

وقال: "سيقدم الرئيس استقالته رسمياً يوم الإثنين 9 فبراير وفقاً للوائح النادي، ليصبح مؤهلًا لإعادة انتخابه".

وتابع أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمامه للترشح في انتخابات الرئاسة المقررة في 15 مارس المقبل.

وشدد أنه في حال فوز لابورتا، لن يعود إلى منصبه حتى 1 يوليو. وفي هذه الأثناء، سيتولى نائب الرئيس رافا يوستي منصب الرئيس المؤقت.

وذكر أنه لن تُحتسب أي ألقاب يتوج بها برشلونة بعد يوم الإثنين تحت رئاسة لابورتا الرسمية.