برشلونة ينسحب من مشروع «السوبر ليغ» الأوروبي

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أمس، انسحابه رسمياً من دوري السوبر ليغ الأوروبي، المشروع الذي كان يُفترض أن يُحدث ثورة في كرة القدم الأوروبية والذي كان يحظى أيضاً بدعم علني من غريمه المحلي ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز.

وقال النادي الكاتالوني في بيان: «يود نادي برشلونة إبلاغ الجمهور بأنه قد أبلغ رسمياً شركة دوري السوبر الأوروبي والأندية المعنية، بانسحابه من مشروع دوري السوبر الأوروبي». ويعد هذا الإعلان تطوراً جديداً في هذا الملف بعد عدة أشهر من قرار محكمة الاستئناف في مدريد الذي أكد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) قد «أساء استخدام السلطة»، بمحاولته منع إنشاء هذه المنافسة البديلة لدوري أبطال أوروبا عام 2021.