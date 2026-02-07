تقرير بريطاني يحرج منتقدي راتب محمد صلاح التاريخي

أكد تقرير لشبكة "GivemeSport" أن النجم المصري محمد صلاح بات الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول براتب يصل لـ 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، بعد تجديد عقده في أبريل 2025 حتى 2027. التقرير برر هذا الرقم الضخم بإسهامات صلاح الإعجازية؛ حيث سجل 190 هدفاً (الرابع تاريخياً في البريميرليغ) وصنع 93 هدفاً، محققاً مع الفريق الألقاب الممكنة كافة، ليتفوق براتبه على أساطير النادي مثل جيرارد وفان دايك.

وأشارت GivemeSport إلى أن هذا الراتب الكبير يُبرر تماماً ما قدمه «الفرعون المصري» منذ انضمامه إلى ليفربول في صيف 2017، حيث ساهم في الفوز بألقاب الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة، وكأس العالم للأندية، بالإضافة إلى تسجيله أرقاماً تهديفية تاريخية جعلته أحد أعظم هدافي النادي على الإطلاق.

وأكدت الشبكة أن أداء صلاح المميز جعل صلاح ليس فقط الأعلى أجراً في ليفربول، بل يحتل أيضاً مركزاً متقدماً ضمن قائمة أعلى اللاعبين أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز ككل، خلف أسماء قليلة فقط مثل إيرلينغ هالاند لاعب مانشستر سيتي وبعض النجوم الآخرين.